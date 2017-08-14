Ефремов: подавляющее большинство клубов ФНЛ живёт по средствам

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о финансовой ситуации клубов и общем уровне лиги.
«Пик серьёзных проблем, которые у нас были некоторое время назад, когда снялись с розыгрыша «Алания», «Салют», когда владимирское «Торпедо» отказалось выступать, позади. Последние три года такого не наблюдалось. Но я заметил неприятную тенденцию: проблемы у клубов ФНЛ во время сезона возникают как раз у тех, кто в предыдущем сезоне выступал в Премьер-Лиге. «Волга» расформирована, и сейчас это «Олимпиец», у «Томи» существовали проблемы, сейчас самая горячая точка на карте лиги это Краснодар с «Кубанью»…
Хотя если брать в целом, то вала проблем нет и ситуация стабильная. Подавляющее большинство клубов живёт по средствам. Нет космических и неоправданных бюджетов. Финансовая ситуация оздоравливается. Хочется верить, что финансовый регламент, который у нас существует уже четыре года тоже сыграл свою положительную роль.
Большинство специалистов отмечают, что средний уровень команд лиги вырос. Практически нет проходных матчей. Нет команд, которые намного слабее остальных. Мало кто думал, что «Томь» обыграет «Крылья Советов». Это одно из доказательств того, о чём я говорил. Стало больше интереса, потому что стало больше непредсказуемых результатов… Если говорить о мастерстве футболистов лиги, то «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Рубином», а до этого обыграл «Анжи». А ведь там от прошлого состава осталось девять человек. Тех, кто играл в ФНЛ…
Я считаю, что если опытные игроки передают здесь молодым опыт, это здорово. У нас появляются молодые и талантливые ребята. При этом никаких ограничений нет. Мы не вводим лимиты. Помимо «Спартака-2» и «Зенита-2» есть команды, где на поле выходит по пять-шесть человек до 21 года», — сказал Ефремов в эфире программы «Наш Большой Футбол».