Футболисты «Локомотива» пригласят болельщиков на барбекю

20 августа на территории стадиона «РЖД-Арена» силами ФК «Локомотив» будет проведён летний фестиваль, на который клуб приглашает всех желающих. По словам исполнительного директора «Локомотива» Алексея Киричека, клуб хочет представить территорию стадиона как развлекательную зону и составить конкуренцию известным столичным паркам.
«Мы ждём гостей на нашем стадионе не только в дни матчей. Приучаем к этому и наших болельщиков, и жителей города. Поэтому в полдень 20 августа приглашаем на «РЖД-Арену» всех желающих. Будет грандиозный праздник, которому мы дали название «Локо-Лэнд». Мы уверены, что выходной день на «РЖД-Арене» ничем не уступит программе известных столичных парков. Прямо на футбольном поле устроим фестиваль по йоге. Будем катать детей на верблюде вокруг стадиона. Помимо множества развлечений и угощений гости смогут пообщаться с футболистами «Локомотива». И это не только автограф-сессия или совместные фото. Есть смелая задумка, чтобы футболисты пригласили гостей на барбекю и приняли участие в приготовлении.
Жители города должны лучше узнать наш стадион, нашу команду. И как можно чаще проводить время на стадионе, тем более здесь играет не только основной состав, но теперь и «Казанка» с молодёжным составом. Около полусотни официальных матчей за сезон», — отметил Киричек.