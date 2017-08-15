Слуцкий: матч с «Вулверхэмптоном» — это серьёзный тест для «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от домашнего матча 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном», который состоится 15 августа.
«Перед игрой с «Вулверхэмптоном» у команды хорошее настроение. У нашего следующего соперника лучшая команда среди тех, с кем мы уже играли. В ней много иностранных игроков. «Вулверхэмптон» использует в своих атаках много футболистов. Этот клуб уже выиграл два непростых матча. Будет очень интересный, важный и тяжёлый матч для «Халла». Это серьёзный тест — не только с эмоциональной точки зрения, но и в плане нашего характера и качества игры.
Не думаю, что для меня станут проблемой несколько матчей на одной неделе. У меня был регулярный опыт выступлений с ЦСКА в Лиге чемпионов, и мы часто сталкивались с ситуациями, когда нужно было проводить по два матча в неделю. Это не проблема. «Халл» хорошо провёл межсезонье и сейчас находится в хорошей форме. Думаю, проблема не в наших кондициях, а в том, что против нас сыграет хорошая команда с игроками серьёзного уровня.
Подходим к этой встрече без травм. Мы должны побеждать в каждом домашнем матче. И надеемся, что болельщики придут поддержать нас, что создаст преимущество для «Халла». Они снова могут спеть песню обо мне? Это уже вторично. Пожалуйста, приходите и поддержите команду», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.