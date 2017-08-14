Слуцкий: в следующем матче, возможно, произведу ротацию состава «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии домашнего матча 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном», который состоится 15 августа, сообщил, что не исключает вероятности небольшой ротации состава по сравнению с предыдущей встречей.
«Какая-то ротация на матч с «Вулверхэмптоном» возможна. Каждый, кто готовился к этому матчу, имеет шанс выйти в стартовом составе команды», – цитирует Слуцкого официальный сайт «Халла».
В матче 2-го тура российский специалист одержал первую победу с «Халлом» в Чемпионшипе. Подопечные Леонида Слуцкого на своём поле разгромили «Бёртон Альбион» со счётом 4:1.
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