Райт: поведение Диего Косты позорно

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт подверг критике поведение форварда «Челси» Диего Косты, комментируя его конфликт с главным тренером синих Антонио Конте.
«Я не понимаю, как игроки могут так себя вести. Поведение Диего Косты позорно.
Наверняка что-то произошло, если в клубе решили избавиться от такого футболиста. Но я не понимаю, почему нужно избавляться от игрока, забивающего по двадцать голов за сезон. Для меня это кажется бессмысленным», — отметил Райт в эфире BBC Radio 5.
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