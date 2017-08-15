Хендерсон: не думаю, что могу повлиять на решение Коутиньо, но я поговорю с ним

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пообещал, что постарается уговорить своего партнёра по команде Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону».
«Филиппе попал в сложную ситуацию. Что бы я ни сказал, это вряд ли поможет. Но мы все хотим, чтобы он остался в команде, потому что Коутиньо — игрок мирового уровня. Не думаю, что смогу кардинально повлиять на ситуацию, но я поговорю с ним», — приводит слова Хендерсона Mirror.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отклонил два предложения «Барселоны». Каталонцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца € 85 млн.