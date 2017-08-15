Кан считает, что в Бундеслиге у «Баварии» не будет конкурентов

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан считает, что команда в очередной раз завоюет титул чемпиона страны. Кан не видит соперников, которые смогли бы побороться с подопечными Карло Анчелотти за победу в Бундеслиге на равных.
«Я не вижу предпосылок для того, чтобы в конце сезоне «Бавария» вновь не стала чемпионом Германии. Кто сможет по итогам 34 туров не отстать от «Баварии»? Дортмундская «Боруссия»? А может быть, «РБ Лейпциг» или «Хоффенхайм»?» – приводит слова Кана Kicker.
Ранее бывший наставник сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд выразил мнение, что с «Баварией» может побороться дортмундская «Боруссия».