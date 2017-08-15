Роналду сравнялся с ди Стефано по количеству матчей за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжает добиваться личных достижений в матчах за свою команду. Футболист сборной Португалии в очередной раз вышел на поле в матче розыгрыша Суперкубка Испании между «сливочными» и «Барселоной».
«Королевский клуб» одержал на выезде победу со счётом 3:1, а сам Роналду отметился красивым голом. Таким образом, он провёл за «Реал» свой 396-й матч и сравнялся по этому показателю с экс-форвардом команды Альфредо ди Стефано. Однако Роналду уже превосходит легендарного игрока по количеству голов за испанский гранд: если ди Стефано отметился 307 мячами в официальных матчах, то на счету португальца уже 407 голов.
Правда, игра с «Барселоной» связана для Роналду не только с приятными эмоциями: он дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение. Роналду дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Ответная игра состоится 16 августа.