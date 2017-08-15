Судейский комитет рассмотрит жалобу «Ахмата» на работу Федотова 16 августа

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко рассказал, когда будет рассмотрена жалоба «Ахмата» на работу главного арбитра Игоря Федотова в матче 6-го тура РФПЛ «Зенит» — «Ахмат». Встреча завершилась поражением грозненского клуба со счётом 0:4.
«Футбольный клуб «Ахмат» подал жалобу, она будет рассмотрена в ближайшее время. 16 августа судейский комитет рассмотрит жалобу клуба, чтобы успеть до 7-го тура РФПЛ», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Седьмой тур РФПЛ стартует 18 августа матчем «Тосно» — «СКА-Хабаровск».
«Ахмат» подал жалобу на судейство в матче с «Зенитом»