Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан признал, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин регулярно называет его Форланом в честь знаменитого уругвайского футболиста Диего Форлана.
«Правда ли, что на тренировках Сёмин называет меня Форланом? Да и это очень забавно (улыбается). Уже много раз звучало «Форлан», вместо «Фарфан». Партнёры по команде смеются. Раньше в моей карьере такого не случалось», — сказал Фарфан в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Лидер проигрывает дебютанту. Что не так с «Локомотивом»
Пока все говорят о дерби ЦСКА – «Спартак», другая московская команда позволила «Зениту» возглавить турнирную таблицу.