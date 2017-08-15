Пономарёв: если ЦСКА сыграет вничью с «Янг Бойз», будет очень хорошо

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз». Встреча состоится 15 августа в швейцарском Берне, начало — в 21:45 мск.
«Если «армейцы» сыграют вничью с «Янг Бойз», будет очень хорошо. В гостях нам будет сложно играть, так как «Янг Бойз» — приличная команда, у себя на стадионе они будут рвать и метать, но дома мы должны их обыгрывать. В прошлой игре со «Спартаком» «армейцам» повезло, но в любом случае это большой психологический плюс для ЦСКА. Если будет играть Георгий Щенников, то атаки будут хорошими, так как он умеет подключаться к ним. Но «армейцам» нужно думать в первую очередь об обороне, так как Виктор Васин не очень хорош в позиционной игре. Если бы на поле был Сергей Игнашевич, мне было бы спокойно за оборону ЦСКА. Мне кажется, что матч закончится со счётом 1:1», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чепионата» Мурадом Давыдовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — ЦСКА.