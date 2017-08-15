«Ювентус» близок к приобретению Матюиди у «ПСЖ» за € 15 млн

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди близок к переходу в «Ювентус». Corriere dello Sport сообщает, что переговоры практически завершены, а сумма сделки составит примерно € 15 млн. О трансфере официально будет объявлено в ближайшее время.
В первых двух матчах нового сезона французской Лиги 1 Блез Матюиди провёл на поле в общей сложности 26 минут, оба раза выходя на замену. Контракт 30-летнего полузащитника с «ПСЖ» действует до лета 2018 года.
В «ПСЖ» хавбек сборной Франции играет с 2011 года, куда за € 8 млн был куплен у «Сент-Этьена».
«ПСЖ» отпустит Матюиди в «Ювентус» при условии покупки Фабиньо