Мор не принял участие в фотосессии «Боруссии» Д из-за возможного ухода

Нападающий Эмре Мор не принял участия в фотосессии дортмундской «Боруссии» перед стартом сезона. Об этом говорится на официальной странице «шмелей» в «Твиттере». Мор не попал на общее фото команды, так как клуб ведёт переговоры об его уходе.
Ранее стало известно, что 20-летний турок находится в шаге от перехода в «Интер». Миланцы арендуют Мора на два года с правом выкупа за € 15 млн. Эмре Мор уже согласовал контракт с итальянским клубом.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги турецкий нападающий принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.
«Интер» договорился с «Боруссией» Д об аренде Мора с правом выкупа за € 15 млн