«Янг Бойз» — ЦСКА: В. Березуцкий проведёт 500-й матч за «армейцев»

Защитник Василий Березуцкий выйдет в стартовом составе московского ЦСКА в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».
Таким образом, сегодня 35-летний футболист проведёт свой 500-й официальный матч в составе «армейцев».
Только два футболиста ЦСКА смогли преодолеть рубеж в 500 матчей в составе красно-синих — голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — ЦСКА. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.