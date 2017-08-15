«Карабах» минимально обыграл «Копенгаген» в первом матче плей-офф отбора ЛЧ

«Карабах» одержал минимальную победу над «Копенгагеном» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в матче в середине первого тайма забил нападающий азербайджанской команды Махир Мадатов.
Ответный матч между «Карабахом» и «Копенгагеном» пройдёт в Дании 23 августа. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сетка квалификации Лиги чемпионов — 2017/18
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