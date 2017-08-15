«Вест Бромвич Альбион» официально объявил о переходе полузащитника Гарета Барри, предыдущим клубом которого был «Эвертон».
Контракт 36-летнего футболиста с «дроздами» рассчитан на один год. Финансовые условия не разглашаются.
В «Эвертон» Барри, в активе которого 53 матча за сборную Англии, перешёл в 2013 году из «Манчестер Сити». После сезона, проведённого в стане «ирисок» на правах аренды, футболист подписал с клубом из Ливерпуля соглашение на три года.
В прошлом сезоне Барри провёл 33 матча (23 — в стартовом составе) в английской Премьер-лиге.
«Вест Бромвич» объявил о переходе Гарета Барри
Фото: https://www.wba.co.uk