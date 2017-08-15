Созин: непонятно, за какие заслуги Миланова держат в ЦСКА

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу ЦСКА над «Янг Бойз» (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Такой подарок от «Янг Бойз» ещё надо было заработать. Результат, безусловно, хорош. Больше, чем просто положительный. Однако есть и свои «но».
Не принято переходить на личности, но не имеет права выходить игрок на замену с таким настроением, без настроя и подготовки, как вышли Оланаре и как который год выходит Миланов. Непонятно, за какие заслуги держат этого футболиста. Выходящие на замену должны усиливать и, как я понял, Миланова выпустили, чтобы добавить скорости. Головин сегодня не до конца восстановился и ему нужна была помощь. Видимо, Гончаренко хотел выпустить более мобильного и скоростного Миланова. Но что он вышел мёртвый, что Оланаре.
Хорошо, что так повезло. Но если никого не брать в это трансферное окно, то выходить на замену так и будет некому. Один только Натхо может помочь. Этот матч показал, что резерва нет. Есть только 12 человек обоймы. Если будут ставиться высокие цели, то нужно хоть какое-нибудь усиление. По скамейке ужасная картина. Зато сегодня мы в очередной раз убедились в значении Акинфеева для ЦСКА», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».