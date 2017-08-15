Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»

ЦСКА на выезде вырвал победу над «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 0:1.
В первой половине игры «Янг Бойз» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но голевых ситуаций было немного, а ЦСКА уверенно держал оборону. Во втором тайме швейцарцы продолжили владеть инициативой, но единственный гол оказался на счету гостей — на 91-й минуте защитник Касим Нуху отправил мяч в собственные ворота.
Ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойз» пройдёт в Москве 23 августа.
Видео автогола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
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