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Корнаухов: ЦСКА контролировал матч и играл исключительно на результат

16 августа 2017, среда. 00:08 Футбол

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу «армейцев» над «Янг Бойз» (1:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«ЦСКА играл исключительно на результат. Перед началом встречи говорилось, что игроки «Янг Бойз» будут много атаковать, прессинговать и играть очень агрессивно. Так и было первые пять минут, затем швейцарцы поняли, что не знают, как будут действовать «армейцы». Было видно, что они побаивались ЦСКА. В первом тайме «армейцы» переиграли «Янг Бойз», но во втором швейцарцы владели преимуществом, хотя моментов почти не создали. В их единственном супермоменте спас Акинфеев.

«Армейцы» же контролировали игру, знали, что делать. Опыт этих футболистов позволяет правильно определять по ходу матча, что из себя представляет соперник. Судя по тому, как складывался матч, это лучший вариант из всех возможных. Футбол — это игра, в которой бывает много сюрпризов. Один из них — то, как сыграл защитник «Янг Бойз», не разобравшись с вратарём. Гол в компенсированное время — это подарок судьбы для одних и убийство для других. Перед ответным матчем чувствуем себя довольно уверенно. Швейцарцам терять нечего: у ЦСКА есть гол на поле соперника, так что они фавориты ответной встречи», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз Олег Корнаухов
Новости. Футбол
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