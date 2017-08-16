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Слуцкий: разочарован результатом, но «Халл» играл с лучшей командой Чемпионшипа

16 августа 2017, среда. 00:59 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче третьего тура Чемпионшипа.

«Я очень разочарован результатом, но при этом очень горд, так как считаю, что мы играли с лучшей командой лиги на сегодняшний день. Во втором тайме мы показали хороший футбол.

Мы построили команду за очень короткое время, поэтому пока что не можем соответствовать уровню «Вулверхэмптона». Время от времени по ходу матча мы играли на уровне соперника, кроме того, до матча с нами они ни разу не пропускали. Думаю, более справедливой была бы ничья, но это футбол", — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» — Слуцкий впервые проиграл в Чемпионшипе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вулверхэмптон Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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