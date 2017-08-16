Клопп: жду еврокубкового вечера на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«У «Хоффенхайма» был специфический план на игру. Мы сначала слишком много задействовали фланги, в первом тайме было немного опасных моментов. Но мы находили свободные зоны и создавали шансы. Результат – нормальный. Если бы мне перед игрой сказали, что мы победим, даже со счётом 8:7, я бы согласился.
Впрочем, мы сделали только полдела. Нам нужен «Энфилд», где будет активная игра с обеих сторон. Я жду еврокубкового вечера на «Энфилде». Игра «Хоффенхайма» может удивить только того, кто ничего о них не знает», – приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ