Вальверде: «Барселона» ещё не сломлена

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом». Встреча состоится в ночь на 17 августа в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в полночь по московскому времени. Первая игра в Каталонии завершилась победой «Реала» — 3:1.
«Мы держим в голове, что можем победить их на выезде и завоевать титул. Мы ещё не сломлены. Будет сложно, но у нас есть шансы, поэтому мы будем сражаться. Мы должны идти вперёд, но не забывать о контратаках противника. „Реал“ мастерски умеет реализовывать такие шансы», — приводит слова Вальверде официальный сайт «Барселоны».
Вальверде: «Реал» — явный фаворит в битве за Суперкубок, но есть ответный матч