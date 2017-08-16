Эмануэльсон: «Утрехту» будет непросто, но «Зенит» — это не команда суперзвёзд

Полузащитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Зенитом».
«У «Зенита» большой выбор игроков, но имена нынешних футболистов не такие громкие, как несколько лет назад. Это уже не команда с суперзвёздами. Я играл против «Зенита» в Санкт-Петербурге, когда был футболистом «Милана». Тогда у них были такие игроки, как Витсель, Халк.
Сегодня в их составе менее громкие имена, но это не значит, что они плохие футболисты. Для нас это будет непростой матч, но мы должны верить в свои силы. Никогда нельзя начинать выступление в турнире с мысли о том, что его нельзя выиграть», — цитирует Эмануэльсона De Telegraaf.
Матч «Утрехт» — «Зенит» состоится 16 августа. Начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.