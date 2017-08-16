Луис Фернандес: Неймар доступен людям, и эта скромность им нравится

Бывший полузащитник сборной Франции Луис Фернандес, являющийся ныне спортивным директором в учебном центре «ПСЖ», поделился мнением о переходе нападающего сборной Бразилии Неймара в парижский клуб.
«Все довольны тем, что в чемпионате Франции выступает такая звезда. Он перешёл в «ПСЖ» мотивированным и испытывая большое желание выигрывать титулы. То, что происходит в Париже по этому поводу, можно назвать сумасшествием. Видно, что Неймар доволен. Кроме того, он доступен людям, и эта скромность им нравится», — цитирует Фернандеса Cadena Ser.
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