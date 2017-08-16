«Бешикташ» и «Фенербахче» поспорят с «Локомотивом» за Сапату

Нападающий «Наполи» Дуван Сапата, в услугах которого заинтересован «Локомотив», также входит в сферу интересов двух турецких клубов. Calciomercato.com сообщает, что поспорить за 26-летнего колумбийца могут «Бешикташ» и «Фенербахче».
При этом сам Сапата склоняется к переходу в один из турецких клубов. Ранее итальянские СМИ распространили информацию, что нападающий и вовсе может продолжить карьеру в «Сампдории».
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
«Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Сапаты