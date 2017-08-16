«Реал» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:00

В четверг, 17 августа, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
Ранее в рамках Суперкубка Испании команды встречались друг с другом 13 раз. Семь матчей завершились победой «Реала», дважды команды сыграли вничью, и четыре раза сильнее оказались футболисты «Барселоны». Первый матч за Суперкубок Испании завершился гостевой победой «Реала» со счётом 3:1.
Зидан: не сомневаюсь, что «Барселона» способна доставить «Реалу» неприятности