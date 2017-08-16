Коутиньо сказал Клоппу, что не будет играть в «Ливерпуле», мечтая о «Барселоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо принял решение больше не играть за свой нынешний клуб, поскольку очень хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболист об этом уже сообщил главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу. 25-летний Коутиньо настроен серьёзно и намерен бороться до конца за переход в каталонский клуб. Коутиньо считает, что всегда был честен с руководством клуба и его болельщиками.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» в ближайшие дни приобретёт Коутиньо, а также нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
Хендерсон: не думаю, что могу повлиять на решение Коутиньо, но я поговорю с ним