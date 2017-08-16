175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вильярреал» объявил о переходе Бакки из «Милана» на правах аренды

16 августа 2017, среда. 13:58 Футбол

Нападающий «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в Испании. «Вильярреал» объявил о переходе 30-летнего колумбийца на правах аренды до конца сезона-2017/18 с правом выкупа. В новом клубе Бакка будет выступать под 9-м номером. «Вильярреал» официально представит новичка завтра, 17 августа.

В «Милан» Бакка перешёл из «Севильи» в 2015 году за € 30 млн. В 77 матчах в составе итальянской команды он забил 34 мяча. Контракт Карлоса с «Миланом» рассчитан до лета 2020 года.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Вильярреал» договорился с «Миланом» об аренде Бакки
Источник: Официальный сайт ФК "Вильярреал" Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал ФК Милан Карлос Бакка Трансферы
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
15:14 «Айнтрахт» проявляет интерес к экс-игроку «Лас-Пальмаса» Кевину-Принсу Боатенгу
15:13 Ледяхов: «Зенит» – главный фаворит чемпионата? Вряд ли
15:03 «Ювентус» договорился с «ПСЖ» о переходе Матюиди за € 20 млн
14:50 Геррейро обязали отдать € 90 тыс. на благотворительность за скрытие с места ДТП
14:49 «Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги
14:41 Вход на матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным
14:24 «Динамо»: стараемся в самые короткие сроки снять запрет на регистрацию игроков
14:14 Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года
14:11 Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва
14:11 В Краснодаре усилят меры безопасности в преддверии матча с «Црвеной Звездой»
14:05 Булыкин: «Зенит» победит «Утрехт» со счётом 2:0
14:00 В «Реале» почти не верят в сокращение дисквалификации Роналду больше одной игры
13:58 «Вильярреал» объявил о переходе Бакки из «Милана» на правах аренды
13:46 Гаджиев: «Амкар» не хотел отпускать Йовичича, Бранко — это личность
13:45 Коутиньо сказал Клоппу, что не будет играть в «Ливерпуле», мечтая о «Барселоне»
13:43 10-й номер, под которым играл Тотти, остался вакантным в сезоне-2017/18
13:36 Джорджевич: соперники должны бояться тульский «Арсенал»
13:32 ЦСКА вылетел из Швейцарии в Москву
13:29 «Лас-Пальмас» расторг контракт с Боатенгом
13:21 Мората: мне надо совершить прорыв в карьере, «Челси» — идеальное место для этого
13:09 «Реал» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 00:00
13:08 Марадона: лучшее моё качество? Никогда не страдал гордыней
12:54 «Бешикташ» и «Фенербахче» поспорят с «Локомотивом» за Сапату
12:45 Луис Фернандес: Неймар доступен людям, и эта скромность им нравится
12:28 ЦСКА выложил видеоролик о дерби со «Спартаком»
12:20 «Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт
12:15 Шюррле из-за травмы выбыл из строя на четыре недели
12:05 Уход Баркли из «Эвертона» может сорваться из-за травмы
12:00 «Чемпионат» запустил хэштег #ЧемпНапиши
11:54 Венгер: прогресса в переговорах с Алексисом по новому контракту нет
11:39 Вальверде: несомненно, рассчитываю на Серхи Роберто
11:37 Черчесов: горжусь, что возглавляю сборную России
11:27 Нападающий «Сток Сити» Хоселу перешёл в «Ньюкасл»
11:07 Эмануэльсон: «Утрехту» будет непросто, но «Зенит» — это не команда суперзвёзд
11:06 «Сток Сити» объявил о переходе Хесе из «ПСЖ»
11:05 Эффенберг: в последние годы «Бавария» заслуженно выбывала из ЛЧ
11:00 Участницы конкурса «Мисс ЦСКА» в образах Акинфеева и Головина – в фоторепортаже
10:48 Защитник «Олимпика» Немчанинов проходит медобследование в «Крыльях Советов»
10:48 Зидан: доволен «Реалом», но до 31 августа может произойти всё, что угодно
10:43 Газинский: Смолов хочет играть за рубежом. Надеемся, он останется ещё на сезон
10:37 Паулиньо подарил своему водителю в Китае автомобиль
10:27 «Наполи» – «Ницца»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
10:20 «Депортиво» заинтересован в услугах Диего Косты на правах аренды
10:11 Воспитанники «Рубина» оказались сильнее ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака»
10:01 Пулишич: для меня дортмундская «Боруссия» является европейским грандом
Все новости RSS
Партнерский контент