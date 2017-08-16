«Вильярреал» объявил о переходе Бакки из «Милана» на правах аренды

Нападающий «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в Испании. «Вильярреал» объявил о переходе 30-летнего колумбийца на правах аренды до конца сезона-2017/18 с правом выкупа. В новом клубе Бакка будет выступать под 9-м номером. «Вильярреал» официально представит новичка завтра, 17 августа.
В «Милан» Бакка перешёл из «Севильи» в 2015 году за € 30 млн. В 77 матчах в составе итальянской команды он забил 34 мяча. Контракт Карлоса с «Миланом» рассчитан до лета 2020 года.
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«Вильярреал» договорился с «Миланом» об аренде Бакки