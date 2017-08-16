Булыкин: «Зенит» победит «Утрехт» со счётом 2:0

Бывший нападающий «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором сойдутся «Утрехт» и «Зенит».
«Жду хорошей игры от «Зенита». «Утрехт» не входит в тройку топ-клубов Голландии. Но могут возникнуть проблемы, если команда Манчини недооценит соперника, не выйдет с нужным настроем на матч. Фанаты будут гнать клуб из Нидерландов вперёд, все команды там играют в атакующий футбол. Они могут создать проблемы сине-бело-голубым, но это в худшем случае, если тренерский штаб не настроит игроков «Зенита». Верю, что Кокорин снова забьёт, и это придаст ему ещё больше уверенности, чтобы выйти на топовый уровень. В целом проблем у российского клуба возникнуть не должно. «Зенит» победит 2:0», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который состоится 16 августа. Начало — в 19:00 мск.