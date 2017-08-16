Украинский защитник Александр Кучер продолжит карьеру в Турции. 34-летний футболист на правах свободного агента перешёл в «Кайсерипспор».
Александр Кучер подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.
Последним клубом украинского защитника был донецкий «Шахтёр», в котором Кучер играл на протяжении 11 лет. В футболке «горняков» украинец провёл в общей сложности 292 официальных матча и забил 11 голов.
Экс-защитник донецкого «Шахтёра» Кучер перешёл в «Кайсериспор»
Фото: kayserispor.org.tr
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Защитник Кучер, выступавший за «Шахтёр» с 2006 года, покинул донецкий клуб