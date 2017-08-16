Бутенко: арбитру Федотову поставлена низкая оценка за матч «Зенит» — «Ахмат»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко рассказал о решениях контрольно-квалификационной комиссии РФС по матчам шестого тура РФПЛ. В частности, Бутенко отметил, что арбитру матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) Игорю Федотову была поставлена низкая оценка. На 59-й минуте голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр нарушения не зафиксировал.
«Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в матче «Ахмат» — «Зенит». Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейского инспектирования. Также рассматривались решения судьи Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Фернандесом. И утвердила положительную оценку инспектора. Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила своё решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.