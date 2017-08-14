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Кадыров: непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом

14 августа 2017, понедельник. 21:45 Футбол

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Игорем Федотовым в выездном матче 6-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:4). На 59-й минуте голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр нарушения не зафиксировал.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча посадил команду гостей на свисток, показав в течение восьми минут три жёлтые и красную карточку. В то же время арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунёва, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. После матча Лунёв признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма или чего-то ещё, чтобы принять верное решение.

Матч «Зенит» — «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале. Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно «убивая» другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что «Зенит» не нуждается в такой медвежьей услуге судей.

В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития. Такие задачи ставятся Президентом РФ Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе. Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30% наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему", — написал Кадыров в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Кадырова.

«Ахмат» подал жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Зенит Андрей Лунёв Игорь Федотов Рамзан Кадыров Футбольное судейство
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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