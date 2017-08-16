КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение отменить штрафы тульскому «Арсеналу» за неправильный выход игроков команды из автобуса.
Штрафы были наложены на «Арсенал» по итогам матчей 2-го и 3-го туров российской Премьер-Лиги. Футболисты и персонал туляков покидали автобус через передние и задние двери, но в КДК заявили, что по техническому регламенту выходить из автобуса полагается только через переднюю дверь.
«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент ещё не утверждён РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса