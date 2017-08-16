«Тосно» отдал Альшина в аренду курскому «Авангарду»

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин перешёл на правах аренды в курский «Авангард».
«Полузащитник Ильнур Альшин переходит на правах аренды в «Авангард» из Курска, являющийся участником Футбольной национальной лиги. В соответствии с соглашением, заключённым «Тосно» и «Авангардом», футболист проведёт в новой команде сезон-2017/18 года.
23-летний Ильнур Альшин в текущем чемпионате России выходил в матче против «Краснодара», в прошлом сезоне провёл за «Тосно» 12 матчей первенства и Кубка России, забил 2 гола", — информирует сайт «Тосно».
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