Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Ощущения перед матчем замечательные, прекрасная погода, замечательный стадион, лучшая в Голландии поляна. Игра будет интересная, непростая, но я верю в победу.
У нас складывается очень хорошая атмосфера в команде. И тренер наш сказал, что главное — создать коллектив. И это у него получается. Думаю, всё будет здорово. Таких интересных и разнообразных тренировок я ещё не встречал.
Наши аргентинцы — очень симпатичные ребята, ведут себя прекрасно. Им всё нравится. Город красивый, и они вместе, друг друга поддерживают. Бригада Роберто Манчини делает всё, чтобы им было комфортно», — сказал Фурсенко в эфире «Все на матч».