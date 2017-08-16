Гришин: Оланаре — это ошибка селекционного отдела ЦСКА

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре форвардов «армейцев» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0).
«Глупо спорить с тем, что Аарон Оланаре уже третий матч подряд выпадает из игры. Не вписывается – значит надо вписывать. Или продавать. Впрочем, вписывать игрока надо в тренировочном процессе. Не понимаю, почему он выходит и играет плохо. Может быть, он не понимает стиль игры. Поэтому Гончаренко и сделал обратную замену. Честно говоря, она напрашивалась ещё раньше.
Чалов выглядит перспективнее. Это наш футболист, за которого не были заплачены деньги. К тому же он моложе. Фёдор даже в нынешней ситуации выглядит перспективнее нигерийца — и с точки зрения футбола, и с точки зрения бизнеса. Воспитанник своей школы играет лучше, чем легионер.
Это ошибка селекционного отдела, что взяли Оланаре. Хотя это лишь моё мнение. Может, все остальные считают, что это была правильная покупка», — цитирует Гришина «Спорт уик-энд».