«Торино» арендовал у «Ромы» 20-летнего форварда с правом выкупа

Нападающий «Ромы» Садик Умар продолжит карьеру в «Торино». Туринский клуб арендовал 20-летнего футболиста с возможностью выкупа трансфера, информирует официальный сайт «Торино».
В минувшем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл семь матчей за «Болонью» (один — с первых минут), в которых отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.
«Очень рад стать игроком „Торино“. Благодарю клуб за доверие и постараюсь отплатить за него хорошей игрой», — сказал Умар.
Фотографии доступны на официальной странице ФК «Торино» в социальной сети «Твиттер».