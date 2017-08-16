Кэррик: у «МЮ» будет много игр, рано или поздно шанс получу и я

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отметил, что продолжает ждать своего шанса. Кэррик стал капитаном «МЮ» после ухода Уэйна Руни в «Эвертон», но пока не выходил на поле в официальных матчах этого сезона.
«У нас отличная команда. Сезон долгий, впереди еще много игр. Надеюсь, мы сможем далеко пройти в кубковых соревнованиях. У „МЮ“ будет много игр, рано или поздно шанс получу и я.
Для меня большая честь быть капитаном «МЮ». Я самый старый игрок команды, это добавляет ответственности. Я просто пытаюсь быть собой. Не думаю, что игрок должен резко меняться, если его роль в коллективе претерпевает изменения", — цитирует Кэррика Sky Sports.