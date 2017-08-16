Стал известен стартовый состав «Барселоны» на ответный матч с «Реалом»

«Барселона» объявила стартовый состав на ответный матч за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Маскерано, Юмтити, Альба, Серхи Роберто, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Луис Суарес, Месси.
Запасные: Силлессен, Семеду, Денис Суарес, Деулофеу, Алькасер, Динь, Видаль.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча на Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 00:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:1.