Фурсенко: Адвокат очень много сделал для России, он удивительный человек

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит» (1:0) ответил на вопрос об экс-тренере питерцев и сборной России Дике Адвокате, который присутствовал на игре. Также у Фурсенко спросили о возможном усилении команды.
«Есть корпоративная этика, поэтому он ничего не подсказывал. Мы побеседовали, как хорошие друзья, попили вместе кофе. Он, конечно, удивительный человек и очень большой профессионал. Адвокат очень много сделал для России. Наши отношения всегда были хорошими. Сейчас они только укрепились.
Ожидаются ли трансферы? Ожидаются", — цитирует Фурсенко сайт «Зенита»,
Фурсенко: не хочу оправдывать «Зенит», играли не очень быстро и академично