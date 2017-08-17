Фавр: у «Ниццы» остаётся надежда на ответный матч с «Наполи»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился мнением о поражении своей команды в Неаполе в первой встрече с «Наполи» (0:2) в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, отметив, что у его коллектива остаётся надежда на выход в групповой этап турнира.
«Мы могли бы избежать двух красных карточек, думаю, это излишне строгое решение. Мы слишком часто уступали в борьбе. Если бы счёт стал 0:3, то исход противостояния был бы ясен. Но в ответной встрече у нас остаётся надежда. Я проанализирую игру, и мы постараемся исправить ошибки. Предстоит много чего сделать.
Участие Снейдера и Балотелли в следующем матче? Не знаю, будут ли они готовы к субботе. Это возможно, но небезопасно», — цитирует специалиста AFP.
Сарри: «Наполи» упустил очень много моментов, но в целом я доволен