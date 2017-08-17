«Гремио» победил «Крузейро» в 1/2 Кубка Бразилии, Луан провёл на поле весь матч

«Гремио» нанёс поражение соперникам из «Крузейро» в первом полуфинальном матче Кубка Бразилии. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил нападающий Лукас Барриос, отличившись незадолго до свистка на перерыв.
24-летний нападающий сборной Бразилии Луан, интерес к которому проявляет московский «Спартак», появился на поле в стартовом составе и провёл весь матч без замены.
Ответная игра соперников состоится через неделю, 24 августа.
Кубок Бразилии
Полуфинал
Первый матч
«Гремио» — «Крузейро» — 1:0 (1:0)
Гол: Барриос, 45+1.
Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва