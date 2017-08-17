Заммер: «Бавария» приняла очень правильное решение с назначением Салихамиджича

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер одобряет решение руководства клуба о назначении на этот пост экс-полузащитника команды Хасана Салихамиджича. Заммер считает, что Салихамиджич справится со своими обязанностями достойно.
«Я считаю, что «Бавария» приняла очень правильное решение, назначив Салихамиджича на пост спортивного директора. Он в состоянии способствовать тому, чтобы там всегда господствовали командный дух и энтузиазм. Он обладает соответствующим чутьём и геном для такой задачи. Хасан просто предназначен для того, чтобы работать на этом посту в сегодняшней ситуации», — цитирует Заммера Eurosport.
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