Роббен: не уверен, что до конца можно осознать, насколько на тебя повлиял Терри

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен рассказала о защитнике Джоне Терри, с которым вместе выступал в составе «Челси» с 2004 по 2007 год.
«Каждый в той команде думал о других. Все думали о клубе. Атмосфера в раздевалке в те времена была великолепной. Многие парни, которые в то время были в «Челси», могли приглядывать за тобой, но не было никого важнее Джона Терри. Чему может голландский вингер научиться у английского центрального защитника? Всему. Главное – это то, что он был капитаном и лидером в команде. С ним всегда можно было поговорить как о футболе, так и о чём-то ещё. Он давал советы и воодушевлял своих товарищей.
Учитесь у него всему, чему сможете. Тому, как отдавать всё для клуба, для команды с первой до последней минуты. И я не уверен, что до конца можно осознать, насколько на тебя повлиял Джон Терри. Вам никогда не придётся играть рядом с кем-нибудь, как он», — приводит слова Роббена Daily Mail.