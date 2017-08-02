Терри: хочу выиграть Чемпионшип с «Астон Виллой»

Защитник и капитан «Астон Виллы» Джон Терри рассказал, какие задачи стоят перед командой в сезоне-2017/18.
«Мне хочется сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это интересно. Я открываю новую главу. Наша главная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть там. У «Астон Виллы» есть всё — стадион, тренер, но в любом случае всё решается на поле.
Хочу выиграть Чемпионшип, но есть ещё 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон», — цитирует Терри Sky Sports.
Первый матч «Астон Вилла» проведёт 5 августа с «Халл Сити».
Терри назначен капитаном «Астон Виллы»