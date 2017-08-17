«Урал» поблагодарил Лунгу за 7 лет в клубе и пожелал удачи в «Аланьяспоре»

Нападающий Чисамба Лунгу продолжит карьеру в «Аланьяспоре». Накануне об этом сообщили в пресс-службе турецкого клуба, а сегодня и в «Урале», которому принадлежали права на игрока. Руководство екатеринбургской команды посредством «Твиттера» поблагодарило 26-летнего форварда.
«Чиса, спасибо за эмоции, которые ты дарил нам эти семь лет! Удачи в новом клубе», — говорится в сообщении.
Чисамба Лунгу выступал в составе «Урала» с 2010 года. Он стал первым африканским игроком за всю историю екатеринбургского клуба. В нынешнем сезоне Лунгу принял участие в пяти матчах РФПЛ за «Урал», но результативными действиями не отметился.
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«Аланьяспор» объявил о переходе Лунгу из «Урала»