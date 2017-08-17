Газизов: даже комментировать интерес ЦСКА к Стоцкому не хочется

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся в прессе информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Дмитрию Стоцкому. Напомним, что 27-летний футболист был вызван в сборную России, которая 3 сентября проведёт товарищеский матч с московским «Динамо».
«Даже комментировать не хочется интерес ЦСКА к Стоцкому. Раньше другой клуб называли, теперь «армейцев». Слухи появляются постоянно, но ничего конкретного нет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»