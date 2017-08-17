Румменигге: «Бавария» не хочет продавать Саншеша, мы продолжаем верить в него

В мюнхенской «Баварии» пока окончательно не определились с будущим полузащитника Ренату Саншеша в сезоне-2017/18. Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти в предстоящем сезоне особо на футболиста сборной Португалии не рассчитывает.
«Мы пока точно не знаем, что будем делать. Если отдадим его в аренду, то только в такой клуб, где у него будет стабильная игровая практика. Саншешу в данный момент придётся нелегко в «Баварии», если иметь в виду уровень наших полузащитников. «Бавария» не хочет продавать Саншеша, мы продолжаем верить в него. Речь идёт о сильном, молодом игроке, которому нужна игровая практика. А мы должны проникнуться терпением», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.
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