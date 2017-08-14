Штрунц: Саншеш действует в «Баварии» как инородное тело

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Томас Штрунц поделился мнением о перспективах полузащитника Ренату Саншеша в немецком гранде. Штрунц считает, что футболист сборной Португалии пока не вписывается в концепции главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти.
«Саншеш действует в «Баварии» как инородное тело и спустя год после своего перехода. Но это добротный футболист, что Саншеш доказал своей игрой в «Бенфике» и в сборной Португалии. Он должен суметь убедить клуб на тренировках, что заслуживает доверия», — приводит слова Штрунца интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что в услугах Саншеша заинтересован наставник лондонского «Челси» Антонио Конте.