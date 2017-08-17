В «Халл Сити» сообщили, что Абель Эрнандес пропустит полгода из-за травмы

Лучший бомбардир «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит полгода из-за травмы, которую получил в матче 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» — 2:3. Футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 86-й минуте был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у нападающего повреждение ахиллова сухожилия. 27-летний форвард был успешно прооперирован, а на восстановление потребуется не менее шести месяцев, сообщает пресс-служба «Халл Сити».
В стартовавшем сезоне Абель Эрнандес принял участие в трёх матчах и забил 3 гола.
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После победы над «Бёртоном» «Халл» ничего не смог поделать с наглой португальской бандой из «Вулверхэмптона».